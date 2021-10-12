www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0832200006621001327
Уникальный номер закупки
0832200006621001327
Наименование закупки
Шифр: 52-2021-5491 Поставка оборудования для организации обучения с использованием робототехнических технологий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на вновь созданных местах дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 0832200006621001327
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
04.10.2021 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шифр: 52-2021-5491 Поставка оборудования для организации обучения с использованием робототехнических технологий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на вновь созданных местах дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621001327Подведение итогов не позднее Шифр: 52-2021-5491 Поставка оборудования для организации обучения с использованием робототехнических технологий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на вновь созданных местах дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шифр: 52-2021-5491 Поставка оборудования для организации обучения с использованием робототехнических технологий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на вновь созданных местах дополнительного образования детей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»
Начальная цена
7 592 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов