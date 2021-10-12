Выполнение работ по ремонту спортивного зала и помещений Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга по адресу Кубинская ул., д. 46 лит. А 0372200037021000014

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372200037021000014 Уникальный номер закупки 0372200037021000014 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту спортивного зала и помещений Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения педагогического колледжа №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга по адресу Кубинская ул., д. 46 лит. А 0372200037021000014 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1 ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Все закупки и тендеры ГБПОУ НЕКРАСОВСКИЙ ПЕДКОЛЛЕДЖ № 1 Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru