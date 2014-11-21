www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401688534
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения рамочного договора на поставку канцелярских и хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.11.2014 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24
Почтовый адрес
620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г
Контактный телефон
+7 343 286-05-81 доб. 1199
Факс
+7 343 286-05-81
Адрес электронной почты
AZamshin@okenergo.com
Ф.И.О. контактного лица
Замшин Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48г
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 13:00 GMT +321.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401688534Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских и хозяйственных товаров620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48г
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 13:0021.11.2014 13:0021.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401688534Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских и хозяйственных товаров620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48г
Подведение итогов не позднее
26.11.2014 07:0026.11.2014 07:0026.11.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401688534Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских и хозяйственных товаров620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48г
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями рамочного договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями рамочного договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Облкоммунэнерго
Все закупки и тендеры Облкоммунэнерго
Адрес местонахождения
620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24
620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г
Отсутствуют
51.47
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.