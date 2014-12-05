Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка лазерного обрабатывающего центра для изготовления шаблонов печатных плат модели Laser Graver с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и требованиями к комплектации и техническим характеристикам поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора); поставка лазерного обрабатывающего центра для изготовления шаблонов печатных плат модели Laser Graver осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой, предусмотренной спецификацией на поставку оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и требованиями к комплектации и техническим характеристикам поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора) с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования в полном объеме