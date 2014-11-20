554/2014 Поставка технологического оборудования для оснащения питания ЗПК

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный платеж 50% в течении 7 рабочих дней после подписания договора. Окончательный расчет в течении 20 рабочих дней с даты подписания сторонами товаросопроводительных документов. Возможны предложения по снижению процентного соотношения предоплаты и изменению срока отсрочки платежа. Срок поставки не должен превышать 40 (сорок) календарных дней с момента подписания договора договора с возможностью досрочной поставки.