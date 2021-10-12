Капитальный ремонт в помещениях под установку аппарата МРТ в здании ГБУЗ НО «СККБ им. академика Б.А. Королева» (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 209) 0832200006621001319

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0832200006621001319 Уникальный номер закупки 0832200006621001319 Номер закупки Наименование закупки Капитальный ремонт в помещениях под установку аппарата МРТ в здании ГБУЗ НО «СККБ им. академика Б.А. Королева» (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 209) 0832200006621001319 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

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