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    Главная / Торги / Поставка лицензий на использование программных продуктов Tenable Nessus и Tenable Nessus Enterprise

    Поставка лицензий на использование программных продуктов Tenable Nessus и Tenable Nessus Enterprise

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.11.2014 18:0024.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411438Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку лицензий на использование программных продуктов Tenable Nessus и Tenable Nessus Enterprise, согласно Техническому заданию.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411438

    Уникальный номер закупки

    203-ЗП-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лицензий на использование программных продуктов Tenable Nessus и Tenable Nessus Enterprise

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех. задание

    Извещение

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 777-18-08 доб. 7946

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Igor.Dulyasov@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дулясов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги почтовой связи и услуги курьерские

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку лицензий на использование программных продуктов Tenable Nessus и Tenable Nessus Enterprise, согласно Техническому заданию.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.11.2014 18:00 GMT +324.11.2014 18:0024.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411438Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку лицензий на использование программных продуктов Tenable Nessus и Tenable Nessus Enterprise, согласно Техническому заданию.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.11.2014 18:0024.11.2014 18:0024.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411438Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку лицензий на использование программных продуктов Tenable Nessus и Tenable Nessus Enterprise, согласно Техническому заданию.Москва

    Подведение итогов не позднее

    05.12.2014 18:0005.12.2014 18:0005.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411438Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку лицензий на использование программных продуктов Tenable Nessus и Tenable Nessus Enterprise, согласно Техническому заданию.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.12.201405.12.2014 18:0005.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411438Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку лицензий на использование программных продуктов Tenable Nessus и Tenable Nessus Enterprise, согласно Техническому заданию.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку лицензий на использование программных продуктов Tenable Nessus и Tenable Nessus Enterprise, согласно Техническому заданию.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    64

    Связь

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Tenable Nessus, Tenable Nessus Enterprise"

    Кол-во: 7

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