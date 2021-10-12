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Номер извещения
0132600005521000235
Уникальный номер закупки
0132600005521000235
Наименование закупки
Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме и доли в праве собственности на общее имущество жилого дома, расположенного в черте города Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области для предоставления гражданам на вторичном рынке 0132600005521000235
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
04.10.2021 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме и доли в праве собственности на общее имущество жилого дома, расположенного в черте города Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области для предоставления гражданам на вторичном рынке
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132600005521000235Подведение итогов не позднее Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме и доли в праве собственности на общее имущество жилого дома, расположенного в черте города Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области для предоставления гражданам на вторичном рынке
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме и доли в праве собственности на общее имущество жилого дома, расположенного в черте города Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области для предоставления гражданам на вторичном рынке
Начальная цена
1 220 736,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов