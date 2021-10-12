Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме и доли в праве собственности на общее имущество жилого дома, расположенного в черте города Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области для предоставления гражданам на вторичном рынке 0132600005521000235

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132600005521000235 Уникальный номер закупки 0132600005521000235 Номер закупки Наименование закупки Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме и доли в праве собственности на общее имущество жилого дома, расположенного в черте города Балахна Балахнинского муниципального округа Нижегородской области для предоставления гражданам на вторичном рынке 0132600005521000235 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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