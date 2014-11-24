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    Главная / Торги / Поставка товаров для обеспечения офиса

    Поставка товаров для обеспечения офиса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.11.2014 15:0024.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401687368Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров для обеспечения офиса согласно спецификацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401687368

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров для обеспечения офиса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 17:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация и проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Авиаремонт
    Все закупки и тендеры АО Авиаремонт

    Юридический адрес

    140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30

    Почтовый адрес

    125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 640-51-37 доб. 205

    Факс

    +7 495 640-51-37

    Адрес электронной почты

    kabishev@aviaremont.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабишев Игорь Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров для обеспечения офиса согласно спецификации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.11.2014 15:00 GMT +324.11.2014 15:0024.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401687368Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров для обеспечения офиса согласно спецификацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.11.2014 15:0024.11.2014 15:0024.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401687368Дата и время вскрытия заявок Поставка товаров для обеспечения офиса согласно спецификацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201429.11.2014 23:5929.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401687368Подведение итогов не позднее Поставка товаров для обеспечения офиса согласно спецификацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для обеспечения офиса согласно спецификации

    Начальная цена

    299 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации к проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации и договору

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Авиаремонт
    Все закупки и тендеры АО Авиаремонт

    Адрес местонахождения

    140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30

    125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.47.23

    Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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