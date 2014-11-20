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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продаж

    На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продаж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2014 11:3020.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401687323Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401687323

    Уникальный номер закупки

    86/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продаж

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 17:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных и гуманитарных наук

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продаж

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.11.201421.11.2014 11:3021.11.2014 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401687323Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2014 11:3024.11.2014 11:3024.11.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401687323Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 11:3024.11.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401687323Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продажАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку программного обеспечения для розничных точек продаж

    Начальная цена

    844 561,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    42 228,05 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    42 228,05

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    122 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, Калужская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 6 Котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.20

    Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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