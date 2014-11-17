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Номер извещения
ГП411434
Уникальный номер закупки
03-112014/490
Наименование закупки
Транспортировка обечайки из Италии в Екатеринбург
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-95
Факс
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Адрес электронной почты
l.v.hazihanova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хазиханова Лариса Венарисовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование
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Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411434Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.11.2014 11:0017.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411434Дата и время вскрытия заявок Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.11.201418.11.2014 14:3018.11.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411434Подведение итогов не позднее Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
29.23.1
Документация лота
Кол-во: 1
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