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    Главная / Торги / Транспортировка обечайки из Италии в Екатеринбург

    Транспортировка обечайки из Италии в Екатеринбург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411434Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411434

    Уникальный номер закупки

    03-112014/490

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортировка обечайки из Италии в Екатеринбург

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    чертеж обечайки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-95

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    l.v.hazihanova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хазиханова Лариса Венарисовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411434Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 11:0017.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411434Дата и время вскрытия заявок Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.11.201418.11.2014 14:3018.11.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411434Подведение итогов не позднее Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 (диаметр 3780 мм вес 13,5 тонн) от Forgiatura Morandini S.r.l. (адрес места нахождения: Via dell'Industria, 5 , 25040 Cividate Camuno (BS), Italy) в адрес ОАО «Уралхиммаш» РФ, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33». Дата готовности к отгрузке - 48 неделя 2014 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту выполнения услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.23.1

    Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов

    Документация лота

    чертеж обечайки

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортировка обечайки черт. 2065.725.103 "

    Кол-во: 1

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