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Номер извещения
0119200000121012853
Уникальный номер закупки
0119200000121012853
Наименование закупки
Анти-Е [RH003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-АВ групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-С [RH002] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-С^w групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Групповые эритроцитарные вариабельные Rh(D) категории VI/слабые Rh(D) ИВД, антитела, реакция агглютинации; Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-k (KEL002) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела 0119200000121012853
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
04.10.2021 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Анти-Е [RH003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-АВ групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-С [RH002] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-С^w групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Групповые эритроцитарные вариабельные Rh(D) категории VI/слабые Rh(D) ИВД, антитела, реакция агглютинации; Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-k (KEL002) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121012853Подведение итогов не позднее Анти-Е [RH003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-АВ групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-С [RH002] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-С^w групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Групповые эритроцитарные вариабельные Rh(D) категории VI/слабые Rh(D) ИВД, антитела, реакция агглютинации; Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-k (KEL002) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Анти-Е [RH003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-АВ групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-С [RH002] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-С^w групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Групповые эритроцитарные вариабельные Rh(D) категории VI/слабые Rh(D) ИВД, антитела, реакция агглютинации; Анти-Rh(D) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Анти-k (KEL002) групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела
Начальная цена
596 736,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов