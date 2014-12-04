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Номер извещения
ГП411433
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ Р14-10-46 на закупку оборудования (купольных камер с ИК подсветкой и карт памяти) для нужд ГПБ (ОАО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 23:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 968 813-86-36
Факс
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Адрес электронной почты
Sergey.Galkin@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галкин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка оборудования (купольных камер с ИК подсветкой и карт памяти) для нужд ГПБ (ОАО)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оборудования (купольных камер с ИК подсветкой и карт памяти) для нужд ГПБ (ОАО)
Начальная цена
5 969 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями локументации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями локументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Отсутствуют
32.3
Документация лота
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