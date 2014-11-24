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Номер извещения
31401687205
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продление годовой лицензии на ПО Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный и Kaspersky Security для почтовых серверов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2014 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
Почтовый адрес
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Контактный телефон
+7 495 640-57-31 доб. 102
Факс
+7 495 640-51-37
Адрес электронной почты
skotnikov@aviaremont.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скотников Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление Сублицензиату неисключительные (ограниченные) права на использование программного обеспечения (продление лицензии на ПО Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный и Kaspersky Security для почтовых серверов на 1 (один) год)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.11.2014 12:00 GMT +324.11.2014 12:0024.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401687205Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление Сублицензиату неисключительные (ограниченные) права на использование программного обеспечения (продление лицензии на ПО Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный и Kaspersky Security для почтовых серверов на 1 (один) год) Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.11.2014 12:0024.11.2014 12:0024.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401687205Дата и время вскрытия заявок Предоставление Сублицензиату неисключительные (ограниченные) права на использование программного обеспечения (продление лицензии на ПО Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный и Kaspersky Security для почтовых серверов на 1 (один) год) Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
29.11.201429.11.2014 12:0029.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401687205Подведение итогов не позднее Предоставление Сублицензиату неисключительные (ограниченные) права на использование программного обеспечения (продление лицензии на ПО Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный и Kaspersky Security для почтовых серверов на 1 (один) год) Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление Сублицензиату неисключительные (ограниченные) права на использование программного обеспечения (продление лицензии на ПО Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный и Kaspersky Security для почтовых серверов на 1 (один) год)
Начальная цена
108 372,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Авиаремонт
Все закупки и тендеры АО Авиаремонт
Адрес местонахождения
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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