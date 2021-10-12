www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0319200056821000166
Уникальный номер закупки
0319200056821000166
Наименование закупки
Оказание услуг медицинских лабораторий (услуга по проведению молекулярно-генетических исследований цитологического материала) 0319200056821000166
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
04.10.2021 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660022, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Никитина, 1 В
Почтовый адрес
660022, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Никитина, 1 В
Контактный телефон
Факс
+7 391 228-07-10
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг медицинских лабораторий (услуга по проведению молекулярно-генетических исследований цитологического материала)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг медицинских лабораторий (услуга по проведению молекулярно-генетических исследований цитологического материала)
Начальная цена
499 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов