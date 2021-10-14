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    Главная / Торги / ЭА 13207/21 "Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ( вандетаниб)" 0119200000121012843

    ЭА 13207/21 "Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ( вандетаниб)" 0119200000121012843

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2021 05:0014.10.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0119200000121012843Дата и время окончания срока приема заявок ЭА 13207/21 "Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ( вандетаниб)"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0119200000121012843

    Уникальный номер закупки

    0119200000121012843

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭА 13207/21 "Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ( вандетаниб)" 0119200000121012843

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    04.10.2021 13:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЭА 13207/21 "Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ( вандетаниб)"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121012843Подведение итогов не позднее ЭА 13207/21 "Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ( вандетаниб)"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭА 13207/21 "Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ( вандетаниб)"

    Начальная цена

    592 822,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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