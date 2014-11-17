Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка Подъемника ПМГ-1-03,г/п 1000 кг, (1,5*1,0*1,0), H=59м с лотком ии двух кранов в соответствии с опросными листами

    Закупка Подъемника ПМГ-1-03,г/п 1000 кг, (1,5*1,0*1,0), H=59м с лотком ии двух кранов в соответствии с опросными листами

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух кранов в соответствии с опросными листами и подъемника ПМГ-1-03,г/п1000 кг. (1,5*1,0*1,0),H=59М С ЛОТКОМБалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411431

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Подъемника ПМГ-1-03,г/п 1000 кг, (1,5*1,0*1,0), H=59м с лотком ии двух кранов в соответствии с опросными листами

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос котировок

    Опросные листы на краны

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    losik_a@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосик Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка двух кранов в соответствии с опросными листами и подъемника ПМГ-1-03,г/п1000 кг. (1,5*1,0*1,0),H=59М С ЛОТКОМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 12:00 GMT +317.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух кранов в соответствии с опросными листами и подъемника ПМГ-1-03,г/п1000 кг. (1,5*1,0*1,0),H=59М С ЛОТКОМБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 12:0017.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411431Дата и время вскрытия заявок Поставка двух кранов в соответствии с опросными листами и подъемника ПМГ-1-03,г/п1000 кг. (1,5*1,0*1,0),H=59М С ЛОТКОМБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.201426.11.2014 23:5926.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411431Подведение итогов не позднее Поставка двух кранов в соответствии с опросными листами и подъемника ПМГ-1-03,г/п1000 кг. (1,5*1,0*1,0),H=59М С ЛОТКОМБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двух кранов в соответствии с опросными листами и подъемника ПМГ-1-03,г/п1000 кг. (1,5*1,0*1,0),H=59М С ЛОТКОМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Г. ТОМСК, КУЗОВЛЕВСКИЙ ТРАКТРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.22.1

    Производство кранов, кроме строительных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОДЪЕМНИК, КРАНЫ"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213420
    Оборудование АСУТП Позиция 26 - требуется к поставке артикул 6SL3120-1TE23-0AC0!
    Оборудование АСУТП Позиция 26 - требуется к поставке артикул 6SL3120-1TE23-0AC0!
    575286
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078872
    МИ №184/МИ - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Тойота 22-051 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    МИ №184/МИ - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Тойота 22-051 для нужд Акционерное...
    593293
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 670 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014178
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки: Техперевооружение и реконструкция скважин, обвязок устья скважин подземных хранилищ газа, эксплуатируемых ООО «Газпром ПХГ». Этап 1. Скважины Елшано-Курдюмского ПХГ, Скважины Песчано-Уметского ПХГ, Скважина № 313 Степновского ПХГ (код стройки 051-2004465) для нужд АО «Газстройпром»
    Выполнение строительно-монтажных работ по Объектам, входящим в состав стройки:...
    593291
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    88 398 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    РКС-ХОЛДИНГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078837
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Соли в период с 01.04.2022 по 31.03.2023 № закупки РКСМ-1263
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Соли в период с...
    592905
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    9 467 490
    Лоты:
    4
    Регионы 3:
    Карелия республика
    Все регионы
    Карелия республика, Пермский край, Амурская область
    ГСП-4
    Попозиционная № АП012875
    Поставка лесоматериалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
    Поставка лесоматериалов для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система...
    587469
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078799
    МИ №185/МИ - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Шкода 22-050 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    МИ №185/МИ - Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Шкода 22-050 для нужд Акционерное...
    593289
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 510 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК НТЦ
    Запрос предложений № ГП237005
    Проведение комплексного обслуживания административного здания ООО «НОВАТЭК НТЦ»
    Проведение комплексного обслуживания административного здания ООО «НОВАТЭК НТЦ»
    593082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013460
    Закупка запасных частей для внутреннего центратора-сварочной станции IWM 40-42, станка подготовки кромок CRC-Evans PFM 40-48 и дизельной гидростанция HPU(«Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская».) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Закупка запасных частей для внутреннего центратора-сварочной станции IWM 40-42, станка...
    590157
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить