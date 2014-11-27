569/2014 Поставка рабочих станций для системы СЗИ/СВИ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. 50% - предоплата, остальное по факту поставки в течение 10 банковских дней. Предложения по расчету предоплаты и сроку окончательного расчета рассматриваются. Поставка в течение 10 календарных дней с даты подписания договора с возможностью досрочной поставки