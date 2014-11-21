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    Главная / Торги / Закупка цирконового противопригарного покрытия

    Закупка цирконового противопригарного покрытия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411428Дата и время окончания срока приема заявок Закупка цирконового противопригарного покрытияКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411428

    Уникальный номер закупки

    91

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка цирконового противопригарного покрытия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2143

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    anton.kuznetsov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка цирконового противопригарного покрытия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 15:00 GMT +321.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411428Дата и время окончания срока приема заявок Закупка цирконового противопригарного покрытияКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 15:0021.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411428Дата и время вскрытия заявок Закупка цирконового противопригарного покрытияКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 16:0021.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411428Подведение итогов не позднее Закупка цирконового противопригарного покрытияКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка цирконового противопригарного покрытия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.30.2

    Производство прочих красок, лаков, эмалей и связанных с ними продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цирконовое противопригарное покрытие Zirkofluid 1219"

    Кол-во: 5500

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