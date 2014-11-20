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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения рамочного договора на поставку компьютерного оборудования и расходных материалов

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения рамочного договора на поставку компьютерного оборудования и расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.11.2014 14:0020.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401686041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48гПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401686041

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения рамочного договора на поставку компьютерного оборудования и расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 15:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация о запросе предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Облкоммунэнерго
    Все закупки и тендеры Облкоммунэнерго

    Юридический адрес

    620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24

    Почтовый адрес

    620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г

    Контактный телефон

    +7 343 286-05-81 доб. 1199

    Факс

    +7 343 286-05-81

    Адрес электронной почты

    AZamshin@okenergo.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Замшин Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48г

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.11.2014 14:00 GMT +320.11.2014 14:0020.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401686041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48г

    Дата и время вскрытия заявок

    20.11.2014 14:0020.11.2014 14:0020.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401686041Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48г

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2014 07:0024.11.2014 07:0024.11.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401686041Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48г

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 07:0024.11.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401686041Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 48г

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерного оборудования и расходных материалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями рамочного договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями рамочного договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями рамочного договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Облкоммунэнерго
    Все закупки и тендеры Облкоммунэнерго

    Адрес местонахождения

    620014, Свердловская область, , Екатеринбург, 8 Марта, 24

    620102, Свердловская область, , Екатеринбург, Московская, 48г

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.64.2

    Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Документация о запросе предложений

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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