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Номер извещения
31401685399
Уникальный номер закупки
206/47-2014
Наименование закупки
Покупка рабочей одежды для подразделения охраны
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2014 13:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-10-19
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пиманкова Людмила Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка мужской одежды для подразделения охраны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 10:00 GMT +305.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401685399Дата и время окончания срока приема заявок Покупка мужской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401685399Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка мужской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург
Дата и время проведения
10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401685399Дата и время проведения Покупка мужской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.12.2014 12:0010.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401685399Подведение итогов не позднее Покупка мужской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка мужской одежды для подразделения охраны
Начальная цена
223 380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Мужская одежда для подразделения охраны, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора (Техническое задание является Частью IV Документации к Извещению № 206/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора, Проект договора является Частью V Документации к Извещению № 206/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара: осуществляется путем доставки на склад заказчика по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, силами и за счет продавцаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 62
Кол-во: 35
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 40
Кол-во: 8
Кол-во: 120
Покупка женской одежды для подразделения охраны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 10:00 GMT +305.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401685399Дата и время окончания срока приема заявок Покупка женской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401685399Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка женской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург
Дата и время проведения
10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401685399Дата и время проведения Покупка женской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.12.2014 12:0010.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401685399Подведение итогов не позднее Покупка женской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка женской одежды для подразделения охраны
Начальная цена
123 930,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Женская одежда для подразделения охраны, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора (Техническое задание является Частью IV Документации к Извещению № 206/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора, Проект договора является Частью V Документации к Извещению № 206/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара: осуществляется путем доставки на склад заказчика по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, силами и за счет продавцаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 27
Кол-во: 27
Кол-во: 27
Кол-во: 27
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