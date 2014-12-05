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    Главная / Торги / Покупка рабочей одежды для подразделения охраны

    Покупка рабочей одежды для подразделения охраны

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401685399Дата и время окончания срока приема заявок Покупка мужской одежды для подразделения охраныЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401685399

    Уникальный номер закупки

    206/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка рабочей одежды для подразделения охраны

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к Извещению № 206/47-2014

    Извещение № 206/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-10-19

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пиманкова Людмила Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка мужской одежды для подразделения охраны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 10:00 GMT +305.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401685399Дата и время окончания срока приема заявок Покупка мужской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401685399Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка мужской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401685399Дата и время проведения Покупка мужской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2014 12:0010.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401685399Подведение итогов не позднее Покупка мужской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.201410.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401685399Подведение итогов не позднее Покупка мужской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка мужской одежды для подразделения охраны

    Начальная цена

    223 380,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Мужская одежда для подразделения охраны, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора (Техническое задание является Частью IV Документации к Извещению № 206/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора, Проект договора является Частью V Документации к Извещению № 206/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара: осуществляется путем доставки на склад заказчика по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, силами и за счет продавцаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата каждой поставленной партии товара в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента поставки партии путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Срок поставки (выборки) товара: поставка должна осуществляться партиями по заявке заказчика, в срок не позднее 31 января 2015г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.4

    Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Куртка охранника мужская для защиты от пониженных температур "

    Кол-во: 35

    "Позиция 2"

    "Костюм мужской (куртка, брюки, бейсболка) "

    Кол-во: 35

    "Позиция 3"

    "Сорочка мужская с длинным рукавом"

    Кол-во: 35

    "Позиция 4"

    "Сорочка мужская с коротким рукавом "

    Кол-во: 35

    "Позиция 5"

    "Галстук"

    Кол-во: 62

    "Позиция 6"

    "Шапка-ушанка комбинированная"

    Кол-во: 35

    "Позиция 7"

    "Плащ влагозащитный с капюшоном"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Безрукавка-жилет утеплённый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Логотип «Оперативный дежурный»"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Логотип «Оператор ТСО»"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Логотип «Инспектор»"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Логотип «Старший инспектор»"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Логотип «ОАО «ОКБ Новатор» с символикой"

    Кол-во: 120

    Лот 2

    Покупка женской одежды для подразделения охраны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 10:00 GMT +305.12.2014 10:0005.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401685399Дата и время окончания срока приема заявок Покупка женской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401685399Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка женской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401685399Дата и время проведения Покупка женской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2014 12:0010.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401685399Подведение итогов не позднее Покупка женской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.201410.12.2014 12:0010.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401685399Подведение итогов не позднее Покупка женской одежды для подразделения охраныЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка женской одежды для подразделения охраны

    Начальная цена

    123 930,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Женская одежда для подразделения охраны, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора (Техническое задание является Частью IV Документации к Извещению № 206/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора, Проект договора является Частью V Документации к Извещению № 206/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара: осуществляется путем доставки на склад заказчика по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, силами и за счет продавцаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата каждой поставленной партии товара в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента поставки партии путем перечисления денежных средств на расчетный счет. Срок поставки (выборки) товара: поставка должна осуществляться партиями по заявке заказчика, в срок не позднее 31 января 2015г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.4

    Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Куртка охранника женская для защиты от пониженных температур "

    Кол-во: 27

    "Позиция 2"

    "Костюм женский куртка, брюки, юбка, пилотка)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 3"

    "Сорочка женская с длинным рукавом"

    Кол-во: 27

    "Позиция 4"

    "Сорочка женская с коротким рукавом"

    Кол-во: 27

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