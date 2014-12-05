Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Мужская одежда для подразделения охраны, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора (Техническое задание является Частью IV Документации к Извещению № 206/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора, Проект договора является Частью V Документации к Извещению № 206/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)