www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401698968
Уникальный номер закупки
404/2014, 430/2014, 431/2014, 419/2014
Наименование закупки
Лот № 1 – Капитальный ремонт отопления второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв. № 6100023А Здание 2-го блока очистных сооружений), Лот № 2 – Капитальный ремонт кровли здания РММ ОСК по ул. Комбинатская №50 Инв. 9610415А гараж на 15 специальных машин/одноэт.кирп.здание/ п.533-88, Лот № 3 – Капитальный ремонт здания АБК по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100004А Адм. быт. здание гаража 2-х этажное S=360.00, ул. Нефтезаводская, 44) и здания РММ по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100001А Мастерская по ремонту металлоизделий S=1620.00, Нефтезаводская,44). Замена оконных блоков, Лот № 4 – Капитальный ремонт химлаборатории в АБК по ул. Дианова, 35-Б - 1-ый этаж (инв. № 1000058А Здание 3-х этажное АБК РСУ S=960,00, ул. Дианова, 33-Б
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.11.2014 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт отопления второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв. № 6100023А Здание 2-го блока очистных сооружений)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 10:00 GMT +302.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401698968Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт отопления второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв. № 6100023А Здание 2-го блока очистных сооружений)г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 10:0002.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401698968Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт отопления второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв. № 6100023А Здание 2-го блока очистных сооружений)г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
19.12.2014 17:0019.12.2014 17:0019.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698968Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт отопления второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв. № 6100023А Здание 2-го блока очистных сооружений)г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.12.201419.12.2014 17:0019.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698968Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт отопления второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв. № 6100023А Здание 2-го блока очистных сооружений)г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт отопления второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв. № 6100023А Здание 2-го блока очистных сооружений)
Начальная цена
279 900,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Капитальный ремонт кровли здания РММ ОСК по ул. Комбинатская №50 Инв. № 9610415А гараж на 15 специальных машин/одноэт.кирп.здание/ п.533-88
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 10:00 GMT +302.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401698968Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли здания РММ ОСК по ул. Комбинатская №50 Инв. № 9610415А гараж на 15 специальных машин/одноэт.кирп.здание/ п.533-88г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 10:0002.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401698968Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли здания РММ ОСК по ул. Комбинатская №50 Инв. № 9610415А гараж на 15 специальных машин/одноэт.кирп.здание/ п.533-88г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
19.12.2014 17:0019.12.2014 17:0019.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698968Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли здания РММ ОСК по ул. Комбинатская №50 Инв. № 9610415А гараж на 15 специальных машин/одноэт.кирп.здание/ п.533-88г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.12.201419.12.2014 17:0019.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698968Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли здания РММ ОСК по ул. Комбинатская №50 Инв. № 9610415А гараж на 15 специальных машин/одноэт.кирп.здание/ п.533-88г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт кровли здания РММ ОСК по ул. Комбинатская №50 Инв. № 9610415А гараж на 15 специальных машин/одноэт.кирп.здание/ п.533-88
Начальная цена
568 103,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Капитальный ремонт здания АБК по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100004А Адм. быт. здание гаража 2-х этажное S=360.00, ул. Нефтезаводская, 44) и здания РММ по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100001А Мастерская по ремонту металлоизделий S=1620.00, Нефтезаводская,44). Замена оконных блоков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 10:00 GMT +302.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401698968Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт здания АБК по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100004А Адм. быт. здание гаража 2-х этажное S=360.00, ул. Нефтезаводская, 44) и здания РММ по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100001А Мастерская по ремонту металлоизделий S=1620.00, Нефтезаводская,44). Замена оконных блоковг.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 10:0002.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401698968Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт здания АБК по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100004А Адм. быт. здание гаража 2-х этажное S=360.00, ул. Нефтезаводская, 44) и здания РММ по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100001А Мастерская по ремонту металлоизделий S=1620.00, Нефтезаводская,44). Замена оконных блоковг.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
19.12.2014 17:0019.12.2014 17:0019.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698968Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт здания АБК по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100004А Адм. быт. здание гаража 2-х этажное S=360.00, ул. Нефтезаводская, 44) и здания РММ по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100001А Мастерская по ремонту металлоизделий S=1620.00, Нефтезаводская,44). Замена оконных блоковг.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.12.201419.12.2014 17:0019.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698968Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт здания АБК по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100004А Адм. быт. здание гаража 2-х этажное S=360.00, ул. Нефтезаводская, 44) и здания РММ по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100001А Мастерская по ремонту металлоизделий S=1620.00, Нефтезаводская,44). Замена оконных блоковг.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт здания АБК по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100004А Адм. быт. здание гаража 2-х этажное S=360.00, ул. Нефтезаводская, 44) и здания РММ по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100001А Мастерская по ремонту металлоизделий S=1620.00, Нефтезаводская,44). Замена оконных блоков
Начальная цена
359 394,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Капитальный ремонт химлаборатории в АБК по ул. Дианова, 35-Б - 1-ый этаж (инв. № 1000058А Здание 3-х этажное АБК РСУ S=960,00, ул. Дианова, 33-Б)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2014 10:00 GMT +302.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401698968Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт химлаборатории в АБК по ул. Дианова, 35-Б - 1-ый этаж (инв. № 1000058А Здание 3-х этажное АБК РСУ S=960,00, ул. Дианова, 33-Б)г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2014 10:0002.12.2014 10:0002.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401698968Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт химлаборатории в АБК по ул. Дианова, 35-Б - 1-ый этаж (инв. № 1000058А Здание 3-х этажное АБК РСУ S=960,00, ул. Дианова, 33-Б)г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
19.12.2014 17:0019.12.2014 17:0019.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698968Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт химлаборатории в АБК по ул. Дианова, 35-Б - 1-ый этаж (инв. № 1000058А Здание 3-х этажное АБК РСУ S=960,00, ул. Дианова, 33-Б)г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.12.201419.12.2014 17:0019.12.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401698968Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт химлаборатории в АБК по ул. Дианова, 35-Б - 1-ый этаж (инв. № 1000058А Здание 3-х этажное АБК РСУ S=960,00, ул. Дианова, 33-Б)г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт химлаборатории в АБК по ул. Дианова, 35-Б - 1-ый этаж (инв. № 1000058А Здание 3-х этажное АБК РСУ S=960,00, ул. Дианова, 33-Б)
Начальная цена
1 177 072,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.