Лот № 1 – Капитальный ремонт отопления второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв. № 6100023А Здание 2-го блока очистных сооружений), Лот № 2 – Капитальный ремонт кровли здания РММ ОСК по ул. Комбинатская №50 Инв. 9610415А гараж на 15 специальных машин/одноэт.кирп.здание/ п.533-88, Лот № 3 – Капитальный ремонт здания АБК по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100004А Адм. быт. здание гаража 2-х этажное S=360.00, ул. Нефтезаводская, 44) и здания РММ по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100001А Мастерская по ремонту металлоизделий S=1620.00, Нефтезаводская,44). Замена оконных блоков, Лот № 4 – Капитальный ремонт химлаборатории в АБК по ул. Дианова, 35-Б - 1-ый этаж (инв. № 1000058А Здание 3-х этажное АБК РСУ S=960,00, ул. Дианова, 33-Б

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401698968 Уникальный номер закупки 404/2014, 430/2014, 431/2014, 419/2014 Номер закупки Наименование закупки Лот № 1 – Капитальный ремонт отопления второго блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская, 40 (Инв. № 6100023А Здание 2-го блока очистных сооружений), Лот № 2 – Капитальный ремонт кровли здания РММ ОСК по ул. Комбинатская №50 Инв. 9610415А гараж на 15 специальных машин/одноэт.кирп.здание/ п.533-88, Лот № 3 – Капитальный ремонт здания АБК по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100004А Адм. быт. здание гаража 2-х этажное S=360.00, ул. Нефтезаводская, 44) и здания РММ по ул. Нефтезаводская, 44 (Инв. №7100001А Мастерская по ремонту металлоизделий S=1620.00, Нефтезаводская,44). Замена оконных блоков, Лот № 4 – Капитальный ремонт химлаборатории в АБК по ул. Дианова, 35-Б - 1-ый этаж (инв. № 1000058А Здание 3-х этажное АБК РСУ S=960,00, ул. Дианова, 33-Б Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация_17.11.2014

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