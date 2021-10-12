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Номер извещения
0119200000121012816
Уникальный номер закупки
0119200000121012816
Наименование закупки
№ ЭА-№-13515/21 «Приобретение и монтаж фельдшерско-акушерского пункта, устройство фундамента, сетей инженерно-технического обеспечения, отделочные, пусконаладочные работы, монтаж двускатной крыши, выполнение противопожарных мероприятий, благоустройство территории за счет средств федерального и краевого бюджетов» 0119200000121012816
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
04.10.2021 06:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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№ ЭА-№-13515/21 «Приобретение и монтаж фельдшерско-акушерского пункта, устройство фундамента, сетей инженерно-технического обеспечения, отделочные, пусконаладочные работы, монтаж двускатной крыши, выполнение противопожарных мероприятий, благоустройство территории за счет средств федерального и краевого бюджетов»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121012816Подведение итогов не позднее № ЭА-№-13515/21 «Приобретение и монтаж фельдшерско-акушерского пункта, устройство фундамента, сетей инженерно-технического обеспечения, отделочные, пусконаладочные работы, монтаж двускатной крыши, выполнение противопожарных мероприятий, благоустройство территории за счет средств федерального и краевого бюджетов»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ ЭА-№-13515/21 «Приобретение и монтаж фельдшерско-акушерского пункта, устройство фундамента, сетей инженерно-технического обеспечения, отделочные, пусконаладочные работы, монтаж двускатной крыши, выполнение противопожарных мероприятий, благоустройство территории за счет средств федерального и краевого бюджетов»
Начальная цена
4 740 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов