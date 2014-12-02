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    Главная / Торги / Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.

    Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2014 12:0002.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411425Дата и время окончания срока приема заявок Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411425

    Уникальный номер закупки

    201-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Тендерная документация

    Техническое задание

    Проектная документация

    Объем подготовительных работ

    Проект Договора

    Форма предоставления коммерческого предложения

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7558

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Sergey.Krasikov@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красиков Сергей Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2014 12:00 GMT +302.12.2014 12:0002.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411425Дата и время окончания срока приема заявок Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.12.2014 12:00GMT +302.12.2014 12:0002.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411425Дата и время вскрытия заявок Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.12.201409.12.2014 12:0009.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411425Дата окончания срока рассмотрения заявок Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2014 12:0023.12.2014 12:0023.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411425Подведение итогов не позднее Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.12.201423.12.2014 12:0023.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411425Подведение итогов не позднее Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство поисково-оценочной скважины №42 на Каргасокском-2 ЛУ в 2015г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с тендерной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство"

    Кол-во: 1

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