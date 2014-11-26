Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений №07/144/111114-ОЗП на право заключения договора на выполнение комплекса работ по экологическому сопровождению проекта по объекту ТЭС "Термогас Мачала".

    Открытый запрос предложений №07/144/111114-ОЗП на право заключения договора на выполнение комплекса работ по экологическому сопровождению проекта по объекту ТЭС "Термогас Мачала".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 12:0026.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411422Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №07/144/111114-ОЗП на право заключения договора на выполнение комплекса работ по экологическому сопровождению проекта по объекту ТЭС "Термогас Мачала".КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411422

    Уникальный номер закупки

    07/144/111114-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений №07/144/111114-ОЗП на право заключения договора на выполнение комплекса работ по экологическому сопровождению проекта по объекту ТЭС "Термогас Мачала".

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о проведении №07-144-111114-ОЗП

    ЗД №07-144-111114-ОЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений №07/144/111114-ОЗП на право заключения договора на выполнение комплекса работ по экологическому сопровождению проекта по объекту ТЭС "Термогас Мачала".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 12:00 GMT +326.11.2014 12:0026.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411422Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №07/144/111114-ОЗП на право заключения договора на выполнение комплекса работ по экологическому сопровождению проекта по объекту ТЭС "Термогас Мачала".Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    26.11.2014 17:0026.11.2014 17:0026.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411422Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №07/144/111114-ОЗП на право заключения договора на выполнение комплекса работ по экологическому сопровождению проекта по объекту ТЭС "Термогас Мачала".Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2015 11:0020.01.2015 11:0020.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411422Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №07/144/111114-ОЗП на право заключения договора на выполнение комплекса работ по экологическому сопровождению проекта по объекту ТЭС "Термогас Мачала".Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.201520.01.2015 11:0020.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411422Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №07/144/111114-ОЗП на право заключения договора на выполнение комплекса работ по экологическому сопровождению проекта по объекту ТЭС "Термогас Мачала".Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений №07/144/111114-ОЗП на право заключения договора на выполнение комплекса работ по экологическому сопровождению проекта по объекту ТЭС "Термогас Мачала".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Уведомление о проведении №07-144-111114-ОЗП

    29.09.2016

    ЗД №07-144-111114-ОЗП

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237072
    поставка ЗИП и расходных материалов к станкам
    поставка ЗИП и расходных материалов к станкам
    593252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078571
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101256)
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 833 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078526
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    593226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    158 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078523
    Поставка ввводов цокольных
    Поставка ввводов цокольных
    593227
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 872 521
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211078488
    Поставка многофункционального устройства.
    Поставка многофункционального устройства.
    593203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 282 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078515
    Оказание услуг по обучению
    Оказание услуг по обучению
    593238
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    253 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078519
    Поставка расходных материалов для оргтехники
    Поставка расходных материалов для оргтехники
    593232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    656 282
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078517
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    593235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    852 348
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить