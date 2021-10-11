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Номер извещения
0859200001121010904
Уникальный номер закупки
0859200001121010904
Наименование закупки
Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Рязанской области - установка элементов весового и габаритного контроля транспортных средств 0859200001121010904
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
01.10.2021 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Рязанской области - установка элементов весового и габаритного контроля транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0859200001121010904Подведение итогов не позднее Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Рязанской области - установка элементов весового и габаритного контроля транспортных средств
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Рязанской области - установка элементов весового и габаритного контроля транспортных средств
Начальная цена
3 435 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов