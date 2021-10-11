Поставка уборочного инвентаря и бумажной гигиенической продукции для ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга в 2021 году 0372200197221000029

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372200197221000029 Уникальный номер закупки 0372200197221000029 Номер закупки Наименование закупки Поставка уборочного инвентаря и бумажной гигиенической продукции для ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга в 2021 году 0372200197221000029 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Все закупки и тендеры ГБУ ДО ДДЮТ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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