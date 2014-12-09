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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область, Республика Бурятия)

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область, Республика Бурятия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411421Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411421

    Уникальный номер закупки

    292-А-ВВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область, Республика Бурятия)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Извещение

    Приложение № 3 проект договора по лоту № 3

    Приложение № 3 проект договора по лоту № 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    o.danilin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилин Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 09:00 GMT +309.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411421Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411421Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411421Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 09:0015.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)

    Начальная цена

    125,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 212,50 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    73,70 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, Усольский район, р.п. Средний, д. 30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 к Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 09:00 GMT +309.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411421Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411421Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411421Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 09:0015.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)

    Начальная цена

    110,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    45 001,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    45 001,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    409,10 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, Усольский район, р.п. Средний, п. Степной, в/ч 18180Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 к Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 09:00 GMT +309.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411421Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411421Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411421Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 09:0015.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия)

    Начальная цена

    370,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    80 993,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    80 993,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    218,90 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 к Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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