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Номер извещения
ГП411421
Уникальный номер закупки
292-А-ВВ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область, Республика Бурятия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 09:00 GMT +309.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411421Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411421Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411421Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 09:0015.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.201415.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)
Начальная цена
125,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 212,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
73,70 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, Усольский район, р.п. Средний, д. 30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 09:00 GMT +309.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411421Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411421Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411421Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 09:0015.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.201415.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область) Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Иркутская область)
Начальная цена
110,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
45 001,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
409,10 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, Усольский район, р.п. Средний, п. Степной, в/ч 18180Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 09:00 GMT +309.12.2014 09:0009.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411421Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411421Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411421Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 09:0015.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.201415.12.2014 09:0015.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411421Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия) Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Республика Бурятия)
Начальная цена
370,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
80 993,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
218,90 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Маршала Жукова, д. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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