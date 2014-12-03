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    Главная / Торги / Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»

    Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 09:0003.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401684351

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 11:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Технопарк высоких технологий»
    Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Контактный телефон

    +7 3467 36-18-83

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tp@tp86.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пермяков Павел Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2014 09:00 GMT +303.12.2014 09:0003.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.12.2014 16:0003.12.2014 16:0003.12.2014 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401684351Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Дата и время проведения

    04.12.2014 11:0004.12.2014 11:0004.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401684351Дата и время проведения Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2014 11:1210.12.2014 11:1210.12.2014 11:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684351Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.201410.12.2014 11:1210.12.2014 11:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684351Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для АУ «Технопарк высоких технологий»

    Начальная цена

    1 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием и Проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием и Проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Технопарк высоких технологий
    Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.64

    Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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