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    Главная / Торги / Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.

    Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 11:0003.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684295Дата и время окончания срока приема заявок Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401684295

    Уникальный номер закупки

    27-272-2014К

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Документация конкурсная

    Проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2014 11:00 GMT +303.12.2014 11:0003.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684295Дата и время окончания срока приема заявок Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    03.12.2014 11:00GMT +303.12.2014 11:0003.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401684295Дата и время вскрытия заявок Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.12.201409.12.2014 23:5909.12.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401684295Дата окончания срока рассмотрения заявок Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.Тула

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 23:5918.12.2014 23:5918.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684295Подведение итогов не позднее Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 23:5918.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684295Подведение итогов не позднее Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.

    Начальная цена

    15 540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51

    Оптовая торговля топливом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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