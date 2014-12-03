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Номер извещения
31401684295
Уникальный номер закупки
27-272-2014К
Наименование закупки
Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2014 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupkistrela@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Николай Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Тула
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
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Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2014 11:00 GMT +303.12.2014 11:0003.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684295Дата и время окончания срока приема заявок Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.Тула
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2014 11:00GMT +303.12.2014 11:0003.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401684295Дата и время вскрытия заявок Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.12.201409.12.2014 23:5909.12.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401684295Дата окончания срока рассмотрения заявок Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.Тула
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 23:5918.12.2014 23:5918.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684295Подведение итогов не позднее Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.Тула
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.12.201418.12.2014 23:5918.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684295Подведение итогов не позднее Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.Тула
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заправка автотранспортной и специальной техники автомобильным бензином марок: АИ-92 ГОСТ Р51866-2002; АИ-95 ГОСТ Р51866-2002; Дизельное топливо марки "Л" и "З" в соответствии с ГОСТ Р52368-2005.
Начальная цена
15 540 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Отсутствуют
51.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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