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Номер извещения
31401684882
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для обеспечения работы Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2014 12:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Контактный телефон
+7 3467 36-18-83
Факс
--
Адрес электронной почты
tp@tp86.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пермяков Павел Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для обеспечения работы Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.12.2014 09:00 GMT +303.12.2014 09:0003.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для обеспечения работы Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.12.2014 16:0003.12.2014 16:0003.12.2014 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401684882Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования для обеспечения работы Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Дата и время проведения
04.12.2014 08:0004.12.2014 08:0004.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401684882Дата и время проведения Поставка оборудования для обеспечения работы Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Подведение итогов не позднее
10.12.2014 08:1210.12.2014 08:1210.12.2014 08:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684882Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для обеспечения работы Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для обеспечения работы Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»
Начальная цена
1 878 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием и Проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Технопарк высоких технологий
Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Отсутствуют
51.64
Документация лота
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