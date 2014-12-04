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    Главная / Торги / Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работ

    Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2014 15:0004.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401684162

    Уникальный номер закупки

    131

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Документация об открытом аукционе в электронной форме

    Извещение

    Спецификация на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.12.2014 15:00 GMT +304.12.2014 15:0004.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401684162Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работМосква

    Дата и время проведения

    11.12.2014 09:3011.12.2014 09:3011.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401684162Дата и время проведения Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2014 10:3517.12.2014 10:3517.12.2014 10:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684162Подведение итогов не позднее Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.201417.12.2014 10:3517.12.2014 10:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684162Подведение итогов не позднее Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060, а также выполнение пуско-наладочных работ

    Начальная цена

    1 009 133,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 456,65 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 456,65

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка плоскошлифовального станка ЛШ3060 осуществляется в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и Спецификацией на поставку Оборудования (Приложение №1 к Проекту Договора), с выполнением пуско-наладочных работ в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127411, Москва, Дмитровское шоссе, 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    2922123

    Станки плоскошлифовальные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40.1

    Производство металлорежущих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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