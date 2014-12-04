Поставка плоскошлифовального станка 3Л722В, а также выполнение пуско-наладочных работ

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка плоскошлифовального станка 3Л722В осуществляется в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и Спецификацией на поставку Оборудования (Приложение №1 к Проекту Договора), с выполнением пуско-наладочных работ в полном объеме