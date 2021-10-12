Оказание услуг по предоставлению сертификата на стандартную техническую поддержку сертифицированной ФСТЭК России системы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 25 VM для нужд ТФОМС ЯО в 2021 году 0171200001921002308

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0171200001921002308 Уникальный номер закупки 0171200001921002308 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по предоставлению сертификата на стандартную техническую поддержку сертифицированной ФСТЭК России системы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 25 VM для нужд ТФОМС ЯО в 2021 году 0171200001921002308 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

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