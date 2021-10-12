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Номер извещения
0171200001921002308
Уникальный номер закупки
0171200001921002308
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению сертификата на стандартную техническую поддержку сертифицированной ФСТЭК России системы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 25 VM для нужд ТФОМС ЯО в 2021 году 0171200001921002308
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
01.10.2021 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению сертификата на стандартную техническую поддержку сертифицированной ФСТЭК России системы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 25 VM для нужд ТФОМС ЯО в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921002308Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению сертификата на стандартную техническую поддержку сертифицированной ФСТЭК России системы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 25 VM для нужд ТФОМС ЯО в 2021 году
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению сертификата на стандартную техническую поддержку сертифицированной ФСТЭК России системы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 25 VM для нужд ТФОМС ЯО в 2021 году
Начальная цена
350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов