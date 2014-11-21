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    Главная / Торги / Поставка материалов для сварочного оборудования

    Поставка материалов для сварочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411416Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для сварочного оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411416

    Уникальный номер закупки

    14-11/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для сварочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Юридический адрес

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    Почтовый адрес

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 640-73-88

    Факс

    +7 495 640-70-88

    Адрес электронной почты

    Evgrashin_I@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евграшин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для сварочного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 16:0024.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411416Подведение итогов не позднее Поставка материалов для сварочного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для сварочного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% предоплата, 70% по факту поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.1

    Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Редуктор (Редуктор БКО-50-7)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Редуктор (Редуктор БПО-5-5)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Резак (Резак Р2-01АП универальный (шт))"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Мундштук (Мундштук+гайка+инжектор №2)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Мундштук (Мундштук+гайка+инжектор №3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Мундштук (Мундштук+гайка+инжектор №4)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Мундштук (Мундштук+гайка+инжектор №5)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Прокладка (Прокладка для редуктора кислородного БКО)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Прокладка (Прокладка для редуктора пропанового БПО)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Электродержатель (Электрододержатель сварочный ESAB 500A)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Токоподвод (Токоподвод магнитный (масса) 600 А ESAB)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Токоподвод (Токоподвод зажимной (масса) 500 А )"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Резак (Резак пропановый РЗП-01 (шт))"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Рукав (м) (Рукав кислородный БРТ д.9.0мм морозостойкий (кл.III))"

    Кол-во: 400

    "Позиция 15"

    "Рукав (м) (Рукав газосварочный ф.9,0мм черный (III класс бухта 40м) (м))"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Электродержатель (Электрододержатель сварочный ESAB 500A)"

    Кол-во: 30

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