Поставка термопластавтомата с дополнительной комплектацией, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка термопластавтомата осуществляется с дополнительной комплектацией в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, Спецификацией на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Проекту Договора) и Техническими требованиями и характеристиками поставляемого Оборудования (Приложение № 2 к Проекту Договора), с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в полном объеме