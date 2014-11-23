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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку отливок из стали 35Л с закалкой

    Запрос предложений на поставку отливок из стали 35Л с закалкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.11.2014 18:0023.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411419Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку отливок "Ступица" черт.3712.05.02.312 из стали 35Л с закалкой и испытаниями мех. свойствКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411419

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку отливок из стали 35Л с закалкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Michail.Sokolov1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Михаил Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Приборы бытовые неэлектрические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку отливок "Ступица" черт.3712.05.02.312 из стали 35Л с закалкой и испытаниями мех. свойств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.11.2014 18:00 GMT +323.11.2014 18:0023.11.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411419Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку отливок "Ступица" черт.3712.05.02.312 из стали 35Л с закалкой и испытаниями мех. свойствКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.11.2014 08:3024.11.2014 08:3024.11.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411419Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку отливок "Ступица" черт.3712.05.02.312 из стали 35Л с закалкой и испытаниями мех. свойствКолпино

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2014 12:0024.11.2014 12:0024.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411419Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку отливок "Ступица" черт.3712.05.02.312 из стали 35Л с закалкой и испытаниями мех. свойствКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 12:0024.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411419Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку отливок "Ступица" черт.3712.05.02.312 из стали 35Л с закалкой и испытаниями мех. свойствКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку отливок "Ступица" черт.3712.05.02.312 из стали 35Л с закалкой и испытаниями мех. свойств

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.52

    Производство стальных отливок

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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