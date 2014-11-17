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Номер извещения
ГП411417
Уникальный номер закупки
Запрос 103
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционных услуги по маршруту,РФ, ст. Екатеринбург – Товарный,Свердловской ж. д. ---Украина, ст. Запорожье Левое, Приднепровской ж. д.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-09
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Yaroslavtseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярославцева Гузелия Хикматовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411417Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.11.2014 11:0017.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411417Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.11.201421.11.2014 20:0021.11.2014 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411417Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
121 067 кг вес брутто указан с учетом реквизитов крепления
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
60.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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