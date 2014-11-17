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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционных услуги по маршруту,РФ, ст. Екатеринбург – Товарный,Свердловской ж. д. ---Украина, ст. Запорожье Левое, Приднепровской ж. д.

    Транспортно-экспедиционных услуги по маршруту,РФ, ст. Екатеринбург – Товарный,Свердловской ж. д. ---Украина, ст. Запорожье Левое, Приднепровской ж. д.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411417Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411417

    Уникальный номер закупки

    Запрос 103

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционных услуги по маршруту,РФ, ст. Екатеринбург – Товарный,Свердловской ж. д. ---Украина, ст. Запорожье Левое, Приднепровской ж. д.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-15-09

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    G.Yaroslavtseva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярославцева Гузелия Хикматовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов морскими судами

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411417Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 11:0017.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411417Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.11.201421.11.2014 20:0021.11.2014 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411417Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно-экспедиционных услуг по маршруту РФ, ст. Екатеринбург – Товарный, код 780302, Свердловской ж. д. Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.ж. д. транспорт- 3 платформы,груз габаритный.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    121 067 кг вес брутто указан с учетом реквизитов крепления

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Украина, ст. Запорожье Левое, код 460005, Приднепровской ж. д.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата ТЭУ производится в течение 30 дней со дня (даты) подписания акта выполненных работ/услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.10.2

    Деятельность промышленного железнодорожного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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