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    Главная / Торги / Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»

    Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 09:0003.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684011Дата и время окончания срока приема заявок Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401684011

    Уникальный номер закупки

    26

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 10:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Технопарк высоких технологий»
    Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Контактный телефон

    +7 3467 36-18-83

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tp@tp86.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пермяков Павел Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2014 09:00 GMT +303.12.2014 09:0003.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684011Дата и время окончания срока приема заявок Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.12.2014 16:0003.12.2014 16:0003.12.2014 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401684011Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Дата и время проведения

    04.12.2014 09:0004.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401684011Дата и время проведения Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2014 09:1210.12.2014 09:1210.12.2014 09:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684011Подведение итогов не позднее Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.201410.12.2014 09:1210.12.2014 09:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684011Подведение итогов не позднее Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка копировально-множительного аппарата высокой производительности для Центра прототипирования АУ «Технопарк высоких технологий»

    Начальная цена

    2 377 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием и Проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием и Проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Технопарк высоких технологий
    Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.64

    Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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