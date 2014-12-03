Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка расходомеров для безнапорных потоков осуществляется в количестве 2 (Двух) штук, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и Техническим заданием (Приложение №1 к Проекту Договора), с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в полном объеме