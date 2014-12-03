Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2014 15:0003.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684171Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401684171

    Уникальный номер закупки

    102

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 10:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация об открытом аукционе в электронной форме

    Проект Договора

    Техническое задание (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.12.2014 15:00 GMT +303.12.2014 15:0003.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401684171Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.12.2014 09:0010.12.2014 09:0010.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401684171Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Дата и время проведения

    10.12.2014 09:3010.12.2014 09:3010.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401684171Дата и время проведения Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684171Подведение итогов не позднее Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401684171Подведение итогов не позднее Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходомеров для безнапорных потоков в количестве 2 (Двух) штук, а также выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    90 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    90 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка расходомеров для безнапорных потоков осуществляется в количестве 2 (Двух) штук, в соответствии с извещением, Документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и Техническим заданием (Приложение №1 к Проекту Договора), с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127411, Москва, Дмитровское шоссе, 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    3313040

    Средства телемеханики для контроля и регулирования технологических процессов [3313420] - [3313499]

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20.6

    Производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237072
    поставка ЗИП и расходных материалов к станкам
    поставка ЗИП и расходных материалов к станкам
    593252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078571
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101256)
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 833 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078526
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    Поставка сварочного оборудования для монтажа и ремонта полиэтиленовых газопроводов
    593226
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    158 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078523
    Поставка ввводов цокольных
    Поставка ввводов цокольных
    593227
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 872 521
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211078488
    Поставка многофункционального устройства.
    Поставка многофункционального устройства.
    593203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 282 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078515
    Оказание услуг по обучению
    Оказание услуг по обучению
    593238
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    253 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078519
    Поставка расходных материалов для оргтехники
    Поставка расходных материалов для оргтехники
    593232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    656 282
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Рыбинскгазсервис
    Запрос предложений № 32211078517
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    Выполнение работ по устройству объектов Газовой промышленности
    593235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    852 348
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить