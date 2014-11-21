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    Главная / Торги / Поставка электродов

    Поставка электродов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродовМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411411

    Уникальный номер закупки

    09-11/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электродов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Юридический адрес

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    Почтовый адрес

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 640-73-88

    Факс

    +7 495 640-70-88

    Адрес электронной почты

    Evgrashin_I@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евграшин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 17:00 GMT +321.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродовМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 17:0021.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411411Дата и время вскрытия заявок Поставка электродовМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2014 16:0024.11.2014 16:0024.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411411Подведение итогов не позднее Поставка электродовМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 16:0024.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411411Подведение итогов не позднее Поставка электродовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% предоплата, 70% по факту поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.1

    Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроды (кг) (Электроды ЛБ-52TRU ф 3,0 мм)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 2"

    "Электроды (кг) (Электроды ЛБ-52TRU ф 4,0 мм)"

    Кол-во: 3000

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    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • До 3 лет
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