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Номер извещения
ГП411409
Уникальный номер закупки
07-11/2014
Наименование закупки
Поставка сварочного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
Почтовый адрес
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 640-73-88
Факс
+7 495 640-70-88
Адрес электронной почты
Evgrashin_I@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евграшин Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 17:00 GMT +321.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411409Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочного оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 17:0021.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411409Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочного оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 16:0024.11.2014 16:0024.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411409Подведение итогов не позднее Поставка сварочного оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«МРТС-Комплектация»
Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»
Адрес местонахождения
163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1
117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3
Отсутствуют
51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 100
Кол-во: 100
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