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    Главная / Торги / Поставка осветительного оборудования

    Поставка осветительного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 17:0021.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка осветительного оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411408

    Уникальный номер закупки

    06-11/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка осветительного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Юридический адрес

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    Почтовый адрес

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 640-73-88

    Факс

    +7 495 640-70-88

    Адрес электронной почты

    Evgrashin_I@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евграшин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка осветительного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 16:0024.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411408Подведение итогов не позднее Поставка осветительного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка осветительного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12,стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% предоплата, 70% по факту поставки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов в соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МРТС-Комплектация»
    Все закупки и тендеры «МРТС-Комплектация»

    Адрес местонахождения

    163050, Архангельская область, , Архангельск, Дрейера, 12, стр. 1

    117246, Москва, , Москва, Херсонская, д. 43 корп. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.1

    Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прожектор ЖО-1000 с ПРА с крепежом"

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Прожектор (Прожектор ИО 01-500 П (переносной))"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Лампа (Лампа сменная 500 Вт (шт))"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Прожектор (Прожектор ИО-1000)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Лампа (Лампа сменная 1000 Вт(шт))"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Лампа (Лампа галоген. 94 222 J189 мм 1000W R7s 230V 2000H)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Лампа (Лампа галогенная 500Вт R7s 117мм)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Лампа (Лампа галогенная 1000 Вт R7S 230В)"

    Кол-во: 100

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • До 3 лет
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