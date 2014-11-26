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Номер извещения
ГП411406
Уникальный номер закупки
70
Наименование закупки
Аукцион по продаже лома и отходов черных металлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
906-80-80372
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
allayarova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аллаярова Алия Аликовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Стружка стальная 14А-16А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 10:00 GMT +326.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411406Дата и время окончания срока приема заявок стружка стальная 14А-16А Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411406Дата окончания срока рассмотрения заявок стружка стальная 14А-16А Екатеринбург
Дата и время проведения
27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411406Дата и время проведения стружка стальная 14А-16А Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 21:0031.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411406Подведение итогов не позднее стружка стальная 14А-16А Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стружка стальная 14А-16А
Начальная цена
5 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
150т
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
37
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Окалина кузнечного производства 27А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 10:00 GMT +326.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411406Дата и время окончания срока приема заявок окалина кузнечного производства 27А Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411406Дата окончания срока рассмотрения заявок окалина кузнечного производства 27А Екатеринбург
Дата и время проведения
27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411406Дата и время проведения окалина кузнечного производства 27А Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 21:0031.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411406Подведение итогов не позднее окалина кузнечного производства 27А Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Окалина кузнечного производства 27А
Начальная цена
500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50т
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
37
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Скрап стальной 25А-26А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 10:00 GMT +326.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411406Дата и время окончания срока приема заявок скрап стальной 25А-26А Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411406Дата окончания срока рассмотрения заявок скрап стальной 25А-26А Екатеринбург
Дата и время проведения
27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411406Дата и время проведения скрап стальной 25А-26А Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 21:0031.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411406Подведение итогов не позднее скрап стальной 25А-26А Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Скрап стальной 25А-26А
Начальная цена
3 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25т
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
37
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
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