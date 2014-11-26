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    Главная / Торги / Аукцион по продаже лома и отходов черных металлов

    Аукцион по продаже лома и отходов черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411406Дата и время окончания срока приема заявок стружка стальная 14А-16А ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411406

    Уникальный номер закупки

    70

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион по продаже лома и отходов черных металлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    906-80-80372

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    allayarova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аллаярова Алия Аликовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Стружка стальная 14А-16А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 10:00 GMT +326.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411406Дата и время окончания срока приема заявок стружка стальная 14А-16А Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411406Дата окончания срока рассмотрения заявок стружка стальная 14А-16А Екатеринбург

    Дата и время проведения

    27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411406Дата и время проведения стружка стальная 14А-16А Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 21:0031.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411406Подведение итогов не позднее стружка стальная 14А-16А Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411406Подведение итогов не позднее стружка стальная 14А-16А Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стружка стальная 14А-16А

    Начальная цена

    5 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    150т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указаны в извещенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указаны в извещении
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37

    ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "стружка стальная 14А-16А "

    Кол-во: 150

    Лот 2

    Окалина кузнечного производства 27А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 10:00 GMT +326.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411406Дата и время окончания срока приема заявок окалина кузнечного производства 27А Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411406Дата окончания срока рассмотрения заявок окалина кузнечного производства 27А Екатеринбург

    Дата и время проведения

    27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411406Дата и время проведения окалина кузнечного производства 27А Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 21:0031.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411406Подведение итогов не позднее окалина кузнечного производства 27А Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411406Подведение итогов не позднее окалина кузнечного производства 27А Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Окалина кузнечного производства 27А

    Начальная цена

    500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    50т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указаны в извещенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указаны в извещении
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37

    ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "окалина кузнечного производства 27А "

    Кол-во: 50

    Лот 3

    Скрап стальной 25А-26А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.11.2014 10:00 GMT +326.11.2014 10:0026.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411406Дата и время окончания срока приема заявок скрап стальной 25А-26А Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411406Дата окончания срока рассмотрения заявок скрап стальной 25А-26А Екатеринбург

    Дата и время проведения

    27.11.2014 12:0027.11.2014 12:0027.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411406Дата и время проведения скрап стальной 25А-26А Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 21:0031.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411406Подведение итогов не позднее скрап стальной 25А-26А Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 21:0031.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411406Подведение итогов не позднее скрап стальной 25А-26А Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Скрап стальной 25А-26А

    Начальная цена

    3 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    25т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указаны в извещенииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указаны в извещении
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37

    ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "скрап стальной 25А-26А "

    Кол-во: 25

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