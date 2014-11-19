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Номер извещения
ГП411405
Уникальный номер закупки
18
Наименование закупки
Закупка подшипников кран 140 т.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.11.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-61-83
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
V.Shevchenko@uralmach.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шевченко Валерий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 13:00 GMT +319.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411405Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 13:0019.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411405Дата и время вскрытия заявок Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.11.201420.11.2014 13:0020.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411405Подведение итогов не позднее Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подшипники 200 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург пл. Первой ПятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
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