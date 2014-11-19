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    Главная / Торги / Закупка подшипников кран 140 т.

    Закупка подшипников кран 140 т.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411405Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411405

    Уникальный номер закупки

    18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка подшипников кран 140 т.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-61-83

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    V.Shevchenko@uralmach.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевченко Валерий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Подшипники шариковые или роликовые

    Ключевые слова:

    подшипники, кран

    Список лотов

    Лот 1

    Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.11.2014 13:00 GMT +319.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411405Дата и время окончания срока приема заявок Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.11.2014 13:0019.11.2014 13:0019.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411405Дата и время вскрытия заявок Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201420.11.2014 13:0020.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411405Подведение итогов не позднее Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подшипники 3618 - 9 шт.; 3634 - 48 шт.; 3638 - 4 шт.; 2097726 - 8 шт.; 122 - 6 шт.; 224 - 8 шт.; 8326 - 1 шт.; 42230 - 36 шт.; 80204 - 40 шт.; 80200 - 40 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подшипники 200 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург пл. Первой ПятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки продукции на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.14.1

    Производство шариковых и роликовых подшипников

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипники"

    Кол-во: 200

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