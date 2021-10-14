Оказание услуг по стирке белья, постельных принадлежностей и спецодежды без крахмала и с крахмалом 0157200000321001041

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0157200000321001041 Уникальный номер закупки 0157200000321001041 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по стирке белья, постельных принадлежностей и спецодежды без крахмала и с крахмалом 0157200000321001041 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор КОМИТЕТ ПО ЗАКУПКАМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru