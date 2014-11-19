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    Главная / Торги / ПКИ 366

    ПКИ 366

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401682711Дата и время окончания срока приема заявок ПКИ 366Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401682711

    Уникальный номер закупки

    366

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПКИ 366

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 18:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого кционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Конструкторское бюро измерительных приборов Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Почтовый адрес

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Контактный телефон

    +7 831 430-53-27

    Факс

    +7 831 430-53-27

    Адрес электронной почты

    oui@kvazar.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Работинский Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПКИ 366

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.11.2014 11:00 GMT +319.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401682711Дата и время окончания срока приема заявок ПКИ 366Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401682711Дата и время вскрытия заявок ПКИ 366Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.11.201420.11.2014 11:0020.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401682711Подведение итогов не позднее ПКИ 366Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПКИ 366

    Начальная цена

    15 576,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    22шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Адрес местонахождения

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПКИ 366"

    Кол-во: 22

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