Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставляемого Товара осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения Покупателем Товара и счета на оплату. Срок поставки не более 5-ти календарных дней с даты подписания договора