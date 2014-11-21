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    Главная / Торги / Закупка металлопроката

    Закупка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411403Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411403

    Уникальный номер закупки

    МП-864/83

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    pospolitak@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Посполитак Михаил Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 15:00 GMT +321.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411403Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 15:0021.11.2014 15:0021.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411403Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    24.01.2015 14:3024.01.2015 14:3024.01.2015 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411403Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.01.201524.01.2015 14:3024.01.2015 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411403Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тех. документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тех. документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тех. документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.16.1

    Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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