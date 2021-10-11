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Номер извещения
0352100001321000066
Уникальный номер закупки
0352100001321000066
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту (замена дверных блоков) в аудитории № 100 главного корпуса ОмГТУ, расположенного по адресу: г. Омск, пр-т Мира, д. 11 0352100001321000066
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
01.10.2021 07:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,
Почтовый адрес
644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по текущему ремонту (замена дверных блоков) в аудитории № 100 главного корпуса ОмГТУ, расположенного по адресу: г. Омск, пр-т Мира, д. 11
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту (замена дверных блоков) в аудитории № 100 главного корпуса ОмГТУ, расположенного по адресу: г. Омск, пр-т Мира, д. 11
Начальная цена
115 342,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов